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Vali Yazıcı, Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti

ANTALYA HABERLERİ  | 30.08.2020 14:00 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti.Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çolak, Abdurrahman Başkan ve protokol üyeleri ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çolak, Abdurrahman Başkan ve protokol üyeleri ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti. Dijital Gösterim Merkezinin çalışmaları hakkında İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler’den bilgi alan Vali Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ayasofya Cami ve 2023 Hedefleri konulu gösterileri izledi ve tüm vatandaşların merkezi ziyaret ederek bu etkileyici ve duygu dolu gösterimleri izlemeye davet etti.

Her ay farklı tema
Dijital Gösterim Merkezi ile ülkenin tanıtımının yapılmasının yanı sıra Türk Milletini bir paydada buluşturan önemli günler başta olmak üzere ortak değerler ve vizyon projelerin vurgulanması ve anılması hedeflenmektedir. Antalya’nın yanı sıra Bursa, Çanakkale, Samsun, Kayseri, Konya ve Diyarbakır’da kurulan Dijital Gösterim Merkezlerinde her ay farklı temalarda gösterimler yer almakta ve 12.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir.

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Antalya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:36
Yatsı
20:55

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

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Muratpasa
Beyaz Eczanesi
Muratpasa
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Uğur Uysal Eczanesi
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Zeytin Eczanesi
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Ata Eczanesi
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