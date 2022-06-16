YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Vali Yazıcı, TÜBİTAK yarışmasından dereceyle dönen öğrencilere ödüllerini verdi

Vali Yazıcı, TÜBİTAK yarışmasından dereceyle dönen öğrencilere ödüllerini verdi

16.06.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Yazıcı, TÜBİTAK yarışmasından dereceyle dönen öğrencilere ödüllerini verdi

Vali Yazıcı, TÜBİTAK yarışmasından dereceyle dönen öğrencilere ödüllerini verdi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'nin 2 Haziran'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Vali Yazıcı, değerler eğitimi kategorisinde ikinci olan Mehmet Erkan Aktürk, Rana Kuru, psikoloji kategorisinde ikinci olan Tuna Duran, Sueda Kendirli, Furkan Can Evginer, tarih kategorisinde ikinci olan Elif Uslu, Asya Avcı ve Metehan Yıldırım'a altın hediye etti.

Antalya'nın bilimde ve teknolojide ufku açık, vizyonu yüksek gençlere sahip olduğunu dile getiren Yazıcı, öğrenciler ve danışman öğretmenlerin başarılarıyla gururlandıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Uzay ve bilim çağındayız. Artık teknoloji ve teknolojik ürünler hayatımızın tam içinde yer alır oldu. Dolayısıyla öncelikle hayal etmemiz gerekiyor. Hayallerimiz, peşinden koştuğumuz güzelliklerdir. Hayal edip, içinizde küçücük bir merak uyandığında Türk gencinin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu ülke ve bu şehri sizlere teslim edeceğiz. Gözümüz arkada kalmayacak. Bizim sizden tek isteğimiz ülkemizi aldığınız noktadan daha da yukarılara çıkarmanızdır. İnanıyoruz ki ufku açık, vizyonu yüksek genç beyinler ülkemizi dünyanın şampiyonlar ligine taşıyacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti sizin sayenizde dünyada söz sahibi olacak."

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı.

Programın ardından Vali Yazıcı ve Çalışkan, 15 Temmuz Şehitler Anaokulunda yürütülen Dünya Seninle Güzel Projesi'nin tanıtım programına katıldı.

Anaokulu ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerin doğaya, insana ve hayvanlara daha saygılı, kültür, örf ve adetlerini bilen bireyler olarak yetişmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında öğrencilere yaz tatili öncesi özel ödevler verildi.

Gösterilerin ardından miniklerle bir araya gelen Yazıcı, öğrencilerle kuş besledi, çiçek ve zeytin ağacı dikti.

Vali Yazıcı, TÜBİTAK yarışmasından dereceyle dönen öğrencilere ödüllerini verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kumluca'da üç halk plajı "Mavi Bayrak" denetimini başarıyla geçtiKumluca'da üç halk plajı "Mavi Bayrak" denetimini başarıyla geçti
Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldiBursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:31
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:25
Yatsı
22:03
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.