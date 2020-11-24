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Vali Yıldırım’dan şehit öğretmenin annesine öğretmenler günü ziyareti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.11.2020 09:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından babası Hasan Alten ile birlikte şehit edilen Tekirdağlı öğretmen Neşe Alten’in annesi Nazife Alten’i ziyaret etti.Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, beraberinde Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile birlikte 1993 yılında Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Çavuşlu köyünde öğretmenlik yaparken terör örgütü PKK tarafından babası Hasan Alten ile birlikte şehit edilen öğretmen Neşe Alten’in annesi Nazife Alten’i ziyaret etti.Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Yıldırım’dan şehit öğretmenin annesine öğretmenler günü ziyareti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından babası Hasan Alten ile birlikte şehit edilen Tekirdağlı öğretmen Neşe Alten’in annesi Nazife Alten’i ziyaret etti.
Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, beraberinde Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile birlikte 1993 yılında Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Çavuşlu köyünde öğretmenlik yaparken terör örgütü PKK tarafından babası Hasan Alten ile birlikte şehit edilen öğretmen Neşe Alten’in annesi Nazife Alten’i ziyaret etti.
Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Vali Yıldırım, şehit öğretmen Neşe Alten’in annesi Nazife Alten ile yakından ilgilenerek şehit ailesinin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Vali Yıldırım’dan şehit öğretmenin annesine öğretmenler günü ziyareti

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