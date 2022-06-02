YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Validebağ Korusu'nda torpil patlatarak yangın çıkaran sanık hakkındaki dava düşürüldü

Validebağ Korusu'nda torpil patlatarak yangın çıkaran sanık hakkındaki dava düşürüldü

02.06.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Validebağ Korusu'nda torpil patlatarak yangın çıkaran sanık hakkındaki dava düşürüldü

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'daki Validabağ Korusu'nda oğluna göstermek için torpil patlattığı sırada yangına yol açan kişinin yargılandığı dava, suçun ön ödeme kapsamında kalması ve sanığın ödeme yapması nedeniyle düşürüldü.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Göker Uyarer'in avukatı Yunus Tekeş ve Birkan Ayılkan katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110. maddesinde yer alan "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" suçundan dava açıldığını anımsattı.

Sanık Uyarer'in eyleminin "taksirle yangına neden olma" suçu kapsamında kaldığı belirtilen mütalaada, bu suçun ön ödemeye tabi olduğu kaydedildi. Sanığın belirlenen ön ödemeyi yaptığı belirtilen mütalaada, hakkındaki davanın düşürülmesi talep edildi.

Savunmasında, sanık Uyarer'in çıkan yangını kendi çabasıyla söndürüp, yardım istediğini söyleyen avukatı Tekeş, beraat kararı verilmesini istedi.

Uyarer'in suçunun "taksirle yangına neden olma" suçu kapsamında kaldığını kaydeden mahkeme, sanığın ön ödeme ihtarına uyarak, belirlenen 3 bin 200 lirayı ödemesi gerekçesiyle sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Göker Uyarer'in, 12 Ağustos 2021'de, 9 yaşındaki oğlunun internet ortamında izlediği videolar üzerine oluşan merakını gidermek için oyuncakçıdan 30 torpil alarak Validebağ Korusu'nda patlattığı anlatılmıştı.

Yangın çıkaran sanığın gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, "ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme" suçunu işlediği gerekçesiyle "Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak" şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldığı ifade edilmişti.

İddianamede, sanığın 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110. maddesinde yer alan "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendiAvcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Kastamonu'da inşaattan düşen işçi öldüKastamonu'da inşaattan düşen işçi öldü
Sivasspor'un en istikrarlı ismi savunma oyuncusu Goutas olduSivasspor'un en istikrarlı ismi savunma oyuncusu Goutas oldu
Anahtar Kelimeler:
yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:37
Yatsı
22:24
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.