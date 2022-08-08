YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Valilik konutu engelli çocuklar için yaşam merkezine dönüştürülecek

Valilik konutu engelli çocuklar için yaşam merkezine dönüştürülecek

08.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik konutu engelli çocuklar için yaşam merkezine dönüştürülecek

Valilik konutu engelli çocuklar için yaşam merkezine dönüştürülecek

Van'ın Edremit ilçesindeki Van Gölü kıyısında bulunan Valilik Konutu, engelli çocuklar için yaşam merkezine dönüştürülecek.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, engelli çocuklar için yeni ve güzel bir yaşam merkezinin yapılacağı belirtildi.

Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan Van Valiliğine tahsisli eski konutun, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun da destekleriyle kentteki engelli çocukların eğitim alabileceği bir merkez haline dönüştürüleceği belirtilen paylaşımda, merkezin projelendirme çalışmaları tamamlanmasının ardından en kısa sürede kullanıma açılacağı aktarıldı.

Vali Ozan Balcı, engelli çocukların huzurunu, mutluluğunu ve iyi eğitim alabilmelerini önemsediklerini belirterek, "Onların yüzlerinin gülmesi için her türlü fedakarlığı yapacağız. Engelli ailelerinin yükünü paylaşmak ve almak istiyoruz." dedi.

Valilik konutu engelli çocuklar için yaşam merkezine dönüştürülecek

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildiVan'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldıKahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı
Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldıSümbül Efendi Tekkesi'nde aşure kaynatıldı
Anahtar Kelimeler:
Van engelsiz yaşam merkezi

Van Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:07
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:17
Yatsı
20:45

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Polen Eczanesi
Ipekyolu
Araştırma Eczanesi
Tusba
Hayat Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.