Van'ın Edremit ilçesindeki Van Gölü kıyısında bulunan Valilik Konutu, engelli çocuklar için yaşam merkezine dönüştürülecek.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, engelli çocuklar için yeni ve güzel bir yaşam merkezinin yapılacağı belirtildi.

Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan Van Valiliğine tahsisli eski konutun, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun da destekleriyle kentteki engelli çocukların eğitim alabileceği bir merkez haline dönüştürüleceği belirtilen paylaşımda, merkezin projelendirme çalışmaları tamamlanmasının ardından en kısa sürede kullanıma açılacağı aktarıldı.

Vali Ozan Balcı, engelli çocukların huzurunu, mutluluğunu ve iyi eğitim alabilmelerini önemsediklerini belirterek, "Onların yüzlerinin gülmesi için her türlü fedakarlığı yapacağız. Engelli ailelerinin yükünü paylaşmak ve almak istiyoruz." dedi.



