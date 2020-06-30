YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Valilikten cinsel istismar haberine yalanlama

Valilikten cinsel istismar haberine yalanlama

KARABÜK HABERLERİ  | 30.06.2020 21:06 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği tarafından sosyal medyada bir okul müdürünün cinsel istismar suçundan hakkında dava açıldığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitesinde bir haber kanalı yayınlanan il merkezinde bir lisede görevli idarecinin 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu, hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı, 15 yıl hapis cezası istendiği, kendisine soruşturma açıldığının belirtildiği haberle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi için açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Söz konusu haberin Facebook sitesinde paylaşılmasının hemen ardından Müdürlüğümüzce haberde bahsi geçen öğretmenin görevli olduğu okul müdürlüğü ile irtibata geçilmiş, bahsi geçen haber ile ilgili okul müdürlüğüne yapılmış bir başvurunun olmadığı belirtilmiş, ilgili öğretmenimizin söz konusu asılsız paylaşımı kaldırmak için Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu bildirilmiştir.

Karabük Valiliği tarafından sosyal medyada bir okul müdürünün cinsel istismar suçundan hakkında dava açıldığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitesinde bir haber kanalı yayınlanan il merkezinde bir lisede görevli idarecinin 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu, hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı, 15 yıl hapis cezası istendiği, kendisine soruşturma açıldığının belirtildiği haberle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi için açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu haberin Facebook sitesinde paylaşılmasının hemen ardından Müdürlüğümüzce haberde bahsi geçen öğretmenin görevli olduğu okul müdürlüğü ile irtibata geçilmiş, bahsi geçen haber ile ilgili okul müdürlüğüne yapılmış bir başvurunun olmadığı belirtilmiş, ilgili öğretmenimizin söz konusu asılsız paylaşımı kaldırmak için Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu bildirilmiştir. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızla ve Emniyet Müdürlüğümüzle yapılan görüşmede belirtilen iddialarla ilgili herhangi bir suç duyurusunun ve yürütülen bir soruşturmanın bulunmadığı bildirilmiştir. Yukarıda da detaylarıyla açıklandığı üzere, söz konusu Facebook paylaşımının, maksatlı, asılsız ve iftira olduğu, Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve eğitim camiamızı karalamaya yönelik bir haber olduğu aşikardır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

En büyük Bor Karbür Tesisi Kütahya’ya yapılacak

En büyük Bor Karbür Tesisi Kütahya’ya yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Ne kadar çok fakir, fukara insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Ne kadar çok fakir, fukara insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız"

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Sel tarım arazilerine zarar verdi

Sel tarım arazilerine zarar verdi

Karabük Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:13
Sabah
05:13
Öğle
12:58
İkindi
16:58
Akşam
20:33
Yatsı
22:25

Karabük Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Vatan Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Ateş Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Cevdet Akay’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na ziyaret

Cevdet Akay’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na ziyaret

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat

Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.