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Valilikten dolandırıcılık uyarısı

SAKARYA HABERLERİ  | 04.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Sakarya Valiliği vatandaşları Vali Ahmet Hamdi Nayir’in adını kullanarak yardım talebinde bulunanlara karşı uyardı.Valilikten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere ülke olarak sıkıntılı günlerden geçmekteyiz.

Sakarya Valiliği vatandaşları Vali Ahmet Hamdi Nayir’in adını kullanarak yardım talebinde bulunanlara karşı uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere ülke olarak sıkıntılı günlerden geçmekteyiz. Son günlerde valimiz Ahmet Hamdi Nayir’in ve Valiliğimizin ismi kullanılarak hayırsever vatandaşlarımız ve şirketlerden yardım bahanesiyle, hamiyet sever vatandaşlarımızın iyi niyet duygularını istismar ederek yardım talebinde bulunulduğuna dair duyumlar alınmıştır. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın böyle bir durum ile karşılaşması halinde öncelikle 0264 251 35 00 numaralı telefonu arayıp Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü ile görüşerek durumu bildirmeleri, ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis veya 156 Jandarma hatlarını arayarak ihbarda bulunmaları ve kesinlikle herhangi bir ödeme yapmamaları önem taşımaktadır" denildi.

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