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Valilikten şehirlerarası yolculuk duyurusu

İZMİR HABERLERİ  | 30.03.2020 13:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği ek genelgeyle korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemesi amacıyla alınan şehirlerarası yolculukların sınırlandırılmasıyla ilgili İzmir Valiliğince alınan kararlarla ilgili duyuru yapıldı.Duyuruda, "28.03.2020 tarihi itibariyle uçak ve otobüs ile şehirlerarası yolculuklar sınırlandırılmıştır.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği ek genelgeyle korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemesi amacıyla alınan şehirlerarası yolculukların sınırlandırılmasıyla ilgili İzmir Valiliğince alınan kararlarla ilgili duyuru yapıldı.
Duyuruda, "28.03.2020 tarihi itibariyle uçak ve otobüs ile şehirlerarası yolculuklar sınırlandırılmıştır. Ancak; tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın yolculukları izne tabi olup şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapmak isteyenler ilçelerimizde bulunan Seyahat İzin Kurulu’na müracaat edecekler; uçak ile yolculuk yapmak isteyenler ise havalaanında bu amaçla oluşturulan Seyahat İzin Başvuru Masaları, Alo 199 Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Seyahat İzin Belgesi alabileceklerdir" denildi.

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