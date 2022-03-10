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Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 280 yerleşim biriminin yolu kapandı

10.03.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 280 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 280 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 118 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarını bir an önce açacaklarını söyledi.

İki gündür etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 51 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti. Yentür, söz konusu bölgede ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Belediye ekipleri de karla kaplı cadde ve sokaklarda temizleme çalışması yürütüyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 78 köy ve mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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