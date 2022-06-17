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Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta karne heyecanı

17.06.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta karne heyecanı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi.

Van'ın Erciş ilçesinde sabah okula giden 53 bin 700 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Tenzile Ana Ortaokulunda düzenlenen törende bir konuşma yapan öğrenci Esin Afra Karaca, "Okulların bitmesiyle karnelerimizi aldık. Tatilde bolca kitap okumayı düşünüyorum." dedi.

- Muş

Muş'ta 716 okulda 107 bin 321 öğrenci, karnelerini aldı.

Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulunda karne dağıtım töreninde bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Hasan Taş, bu ülkenin genç nesillere çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Taş, "3-5 rakamla değeriniz hiçbir zaman ölçülmeyecek. Ama bu da bir sene verdiğiniz emeklerin karşılığı. İnşallah hepiniz güzel bir not salmışsınızdır. Tabi karnesi kötü olan kardeşlerimiz kesinlikle üzülmesin." diye konuştu.

Korkut ilçesinde de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Laloğlu, ilçede eğitim gören 5 bin 998 öğrencinin karnelerini aldığını belirtti.

Bulanık ilçesinde de 22 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle 125. Yıl İlköğretim Okulu ve Turnalar anaokulunda karne töreni düzenlendi.

Karne dağıtım töreninde öğrencilerle sohbet eden İlçe Emniyet Müdürü Tefek, öğrencilere bol kitap okumalarını ve dinlemelerini tavsiye etti.

Törene İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, öğretmenler ve veliler katıldı.

- Hakkari

Hakkari ve ilçelerindeki öğrenciler de karne sevinci yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi ilk ve Orta Okulundan karne töreni düzenlendi.

Programa Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Şube Müdürü Sabah Saklı ve veliler katıldı.

Sınıfları dolaşan Kumbasar ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini teslim etti.

- Bitlis

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 12 bin 959 öğrenci, karnelerini aldı. 19 Mayıs İlkokulunda düzenlenen törende bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, çocukların karne sevincine ortak olduklarını söyledi.

Velilere tavsiyelerde bulunan Budak, "Velilerimiz notları düşük olan çocuklarını teselli etsinler. Onları cesaretlendirsinler. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme karneden çok daha değerli." ifadelerini kullandı.

Hizan ilçesinde öğrencilere karnelerini Kaymakam Muhammed İkbal Yelek verdi.

Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilerle buluşan Yelek, "Ülkemizin yöneticileri olacak çocuklarımızı, ne kadar iyi yetiştirirsek, ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Çocuklarımızı vatana, millete hayırlı birer insan, bilinçli ve değerli birer vatandaş olarak yetiştirme gayreti içerisinde olmalıyız." şeklinde konuştu.

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