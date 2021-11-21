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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

21.11.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

Sabah ve gece yer yer sis ile pus görülecek bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 9, Hakkari'de 8 ve Bitlis'te 6 derece olması bekleniyor.

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kar yağışı Van

Van Namaz Vakitleri 21 Kasım Pazar

İmsak
05:22
Sabah
06:48
Öğle
11:57
İkindi
14:34
Akşam
16:57
Yatsı
18:17

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