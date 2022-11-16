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Van Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacak

16.11.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi, farklı birimlerde istihdam edilmek üzere 150 mevsimlik işçi alacak.

Van Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacak

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, istihdama katkı sağlamak ve kış aylarında karla mücadele başta olmak üzere artan iş yükünü hafifletmek amacıyla büyükşehir belediyesi iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 150 mevsimlik işçinin (5 ay 29 gün) alınacağı belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden de duyurusu yapılan alımlarda başvurular 15- 18 Kasım 2022 tarihleri arasında sadece internet üzerinden online olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmezken, internetten alınacak başvurular için ise son tarih 18 Kasım 2022 Cuma günü saat 17.00 olacak. Farklı meslek gruplarından alınacak olan işçiler, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıklarında mevsimlik (5 ay 29 gün) olarak çalıştırılacak” denildi.

Alınacak işçilerin Noter kurası ile belirleneceği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine sahip olup olmadıkları tespit edilerek, başvuru kriterlerine sahip olduğu tespit edilen adaylar için 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 14.00’da Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan toplantı salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve kura sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecek. Şeffaflık ve liyakat esaslısına göre yapılacak kura, Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca başvuru ile ilgili özel ve genel şartlara, www.van.bel.tr adresindeki duyurular kısmından ulaşabilecek.”

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