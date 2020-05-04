YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet ve Maraş caddelerini yenileyecek

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet ve Maraş caddelerini yenileyecek

VAN HABERLERİ  | 04.05.2020 18:59 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Mareşal Fevzi Çakmak, Eski Cezaevi caddeleri ile Uzun Sokak ve Şehit Osman Çavuş sokaklarını yeniliyor.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Mareşal Fevzi Çakmak, Eski Cezaevi caddeleri ile Uzun Sokak ve Şehit Osman Çavuş sokaklarını yeniliyor.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla kentte ticari potansiyeli yüksek olan ve kente değer katan cadde ile sokaklar bir bir yenileniyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan çalışmalarla 700 metrelik Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, 750 metrelik Eski Cezaevi Caddesi ile 1 kilometrelik Uzun Sokak ve 600 metrelik Şehit Osman Çavuş sokaklarında asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları yapılacak.
Büyük bir bölümü belediyenin öz kaynaklarından yapılacak olan çalışmalarla ayrıca 13 ilçede 30 adet köprü ve 5 ilçede ise asfalt çalışması yapılacak.
Haziran ayında başlanması planlanan çalışmaların sezon sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Van Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
04:59
Öğle
12:08
İkindi
15:57
Akşam
19:08
Yatsı
20:36

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan denetimi

İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.