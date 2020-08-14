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Van büyükşehir belediyesi kırsalda yol çalışmalarını sürdürüyor

VAN HABERLERİ  | 14.08.2020 12:00 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle ve arazi yollarında başlattığı yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde başlattığı prestij cadde ve yol atağının yanı sıra kırsalda da çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle ve arazi yollarında başlattığı yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde başlattığı prestij cadde ve yol atağının yanı sıra kırsalda da çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Gürpınar’ın Üçgen-Çörekli grup yolu, Taşdöndüren grup yolu, Oğuldamı, Topçudeğirmeni, Taşlıyazı, Bozyiğit mahalleleri, Bahçesaray’ın Altındere, Altıntaş, Elmacık mahalleleri, Çatak’ın Dokuzdam, Konalga mahalleleri, Muradiye’nin Kandahar Mahallesi, Özalp’in Akçagül Mahallesi grup yolu, Çaldıran’ın Kaşım mahallesi grup yolu, Gevaş’ın Görentaş Mahallesi ile Saray’ın Turanlar Mahalle ve arazi yollarında çalışıyor. 13 ayrı ilçeye eşit hizmet anlayışıyla çalışan Büyükşehir Belediyesi kendi işgücü ile yaptığı çalışmalarda deforme olan mahalle yolları onarılırken, keskin virajları ise genişletilerek daha güvenli hale getiriliyor. Ayrıca arazi yollarını da açan ekipler, çiftçilerin tarım arazilerine daha rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

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