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Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini artırdı

VAN HABERLERİ  | 21.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında korona virüs önlemlerini artırdı.Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinden getirilen kurbanlıklar, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında korona virüs önlemlerini artırdı.
Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinden getirilen kurbanlıklar, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan kurbanlıklar, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı veteriner hekimlerin kontrolünden sonra pazara alınırken, pazara giren hayvan tüccarları ve vatandaşların da maske kontrolleri yapılıp ateşleri ölçülüyor. Ekipler ayrıca vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uymalarını, pazara kurulan dezenfektanlardan kullanmalarını istiyor. Büyükşehir zabıta ekipleri de pazarda hayvan tüccarlarını sahte para konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Yine Van Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığının korunmasına yönelik il genelinde başlattığı kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor.

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