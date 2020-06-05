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Van Büyükşehir Belediyesi park bakımlarına devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 05.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle uzun süredir boş kalan park, bahçe, kavşak ile refüjlerde bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor.Van Büyükşehir Belediyesi, küresel salgın korona virüsten dolayı yaklaşık 3 aydır kapalı olan park ve bahçelerdeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle uzun süredir boş kalan park, bahçe, kavşak ile refüjlerde bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, küresel salgın korona virüsten dolayı yaklaşık 3 aydır kapalı olan park ve bahçelerdeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Havaların ısınması ve kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında çalışmalarına hız veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler; bahçe, kavşak ve refüjlerde onarım çalışması yaparak oyun alanlarının kauçuk zemin döşemelerini değiştiriyor. Yıpranmış olan bank ve kamelyalar boyanırken, süs havuzlarının da bakımı yapılarak tazyikli su ile yıkanıp yosunlardan arındırılıyor. Bahar mevsimiyle birlikte Van genelindeki 19 parkta yaklaşık olarak 500 bin metrekarelik yeşil alanda da çim biçme çalışması yapıldı.
Çalışmaların yıl boyunca il genelindeki yeşil alanlar, tüm işlek caddeler, kavşaklar, refüjler, park ve bahçelerde rutin olarak devam edeceği belirtildi.

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