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Van Büyükşehir Belediyesi, su taşkınlarından etkilenenlerin imdadına yetişti

25.09.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi, su taşkınlarından etkilenenlerin imdadına yetişti

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel ve su taşkınlarında vatandaşların yardımına koştu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün gece saatlerinde kentte etkili olan sağanak, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallelerinde su taşkınlarına neden oldu.

Durumu haber alan belediye ekipleri vatandaşlara yardım için hareke geçti.

Farklı noktalarda su baskını ihbarı alan İtfaiye ve VASKİ ekipleri su tahliyesi yaparken, Fen İşleri Dairesi başkanlığına bağlı ekipler ise mahallelerde çamur ve balçık temizliği yaptı.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sel ve su taşkınlarının ilk anından itibaren 26 iş makinesi, 10 itfaiye aracı ve 60 personelle çalışma yürüten belediye ekipleri, 170 ihbarı değerlendirdi.

Herhangi can ve mal kaybı yaşanmayan sel ve su taşkınlarında başlatılan çalışmalar ise büyük ölçüde tamamlandı.

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