Van Büyükşehir Belediyesinden dere ve mazgal temizliği

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte bulunan derelerde temizlik çalışması yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince il genelindeki derelerde başlatılan menfez, mazgal, dere ve yağmur suyu hatlarındaki temizlik çalışmaları devam ediyor. Van Gölü ekosistemini korumak, balık göçünü kolaylaştırmak ve derelerde meydana gelen kirlenmenin önüne geçmek için harekete geçen ekipler, temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalarla dere yataklarında bulunan mazgalları çöplerden arındıran ekipler, suyun akışını rahatlatarak inci kefali göçünü de kolaylaştırıyor.

Yürütülen temizlik çalışmasıyla derelerde tonlarca evsel atık toplanırken, ekipler vatandaşları derelere çöp atmamaları noktasında duyarlı olmaya davet etti.

