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Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için istenen belgeler belli oldu

13.01.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesinin bünyesine alacağı 70 personel için istenen belgeler belli oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinin bünyesine alacağı 70 personel için istenen belgeler belli oldu. Belgelerin en geç 15 Ocak Cuma günü saat 17.00’a kadar Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan BELVAN şirketine elden teslim edilmesi istenildi.
Van Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden olan BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak olan 65 otobüs-kamyon şoförü ve 5 iş makinesi operatörü ile ilgili süreçte sona gelindi. Geçtiğimiz hafta noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde ismi çıkan ve mülakata çağırılacak olan adaylardan mülakat öncesinde belgeler istendi. Van Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde duyurular kısmın da yapılan duyuru ile istenilen evraklar başvuru sahipleri tarafından 15 Ocak Cuma günü saat 17.00’a kadar bizzat teslim edilmesi notu düşüldü. Ayrıca belirlenen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya eksik belge teslim eden başvuru sahiplerinin mülakata alınmayacağı da belirtildi.
İstenilen belgeler ise şunlar:
“Ehliyet fotokopisi (noter onaylı), otobüs şoförleri için lise diploması (noter onaylı), SRC 1-2 ve psikoteknik belgesi (noter onaylı), iş makine operatörü için ortaokul diploması (noter onaylı), ikametgah bilgisi (E-Devlet üzerinden kare kodlu), sabıka kaydı (E-Devlet üzerinden kare kodlu), askerlik durum belgesi (E-Devlet üzerinden kare kodlu), 2 adet vesikalık fotoğraf (güncel), sağlık raporu (işe başlamadan önce tam teşekküllü hastaneden sağlıklı olduğuna dair doktor raporu).”

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