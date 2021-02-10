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Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımları elektronik ortama taşındı

10.02.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım taleplerini internet ortamına taşıdı.Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların belediye hizmet binasına gitmeden yardım başvurusu yapmalarını sağlayan ‘Sosyal Yardım Modülü’ne geçti.

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım taleplerini internet ortamına taşıdı.
Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların belediye hizmet binasına gitmeden yardım başvurusu yapmalarını sağlayan ‘Sosyal Yardım Modülü’ne geçti. E-devlet kapısı ile entegre edilen modül ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar herhangi bir evrak getirmeden dilediği yerde yardım başvurusunda bulunabiliyor.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ortak çalışmasıyla Ocak 2021’de hizmete başlayan modül sayesinde vatandaşlar yaptıkları başvurunun her aşamasını takip edebiliyor. Sistem sayesinde yardım başvurusu için belediye binasına gelen vatandaş sayısında ciddi bir düşüş yaşanırken, dileyen vatandaşlar ise sosyal hizmet uzmanlarından yardım alarak başvurusunu yapabiliyor.
TC kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sisteme giren vatandaşlar, e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama botunundan ‘Sosyal Yardım Modülü’ yönlendiriliyor. Burada yardım türü seçilerek başvuru onaylanabilir ya da yapılan başvuru sonucu sorgulanabiliyor. Yapılan başvuru burada sosyal hizmet uzmanlarınca büyük bir titizlikle değerlendirilerek yerinde tespit için ailelere bilgi veriliyor. Yeni modül sayesinde kağıt israfının önüne geçilirken, işlemlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması da sağlanıyor.

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