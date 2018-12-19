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Van Büyükşehir Belediyespor 2 - 2 Boluspor (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.12.2018 16:48 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçtan 5-1'lik galibiyet ile ayrılan Boluspor, alınan bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükselmiş oldu.

Van Büyükşehir Belediyespor 2 - 2 Boluspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, TFF 3. Lig temsilcisi Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

İlk maçı 5-1 kazanan Boluspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Van Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Şerif Doğan (Dk. 70 Mesut Saray), Burçak Özkanca, Ahmet Şahbaz, Emre Toptan, Soner Birinci, Barış Sağır, Serdar Cansu, Sedat Komi (Dk. 90 Şiyar Sayyiğit), Cemal Doğu, Çağrı Tekin (Dk. 44 Tahir Kurtuluş)
Boluspor: Gökhan Köstereli, Diarra, İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi, İshak Çakmak, Mutlu Güler (Dk. 80 Guido Koçer), Mustafa Batuhan Altıntaş, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Akabueze), Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk 58 Hayrullah Bilazer), Abdurrahman Çağlar
Goller: Dk. 1 Sebaihi, Dk. 66 Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), Dk. 4 Cemal Doğu, Dk. 78 Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor),
Sarı kartlar: Dk 74 Sedat Komi, Dk. 78 Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 76 Akabueze (Boluspor)

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Ziraat Türkiye Kupası boluspor Van Büyükşehir Belediyespor

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