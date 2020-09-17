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Van Büyükşehir Çatak’ta 5 yeni köprü inşa ediyor

VAN HABERLERİ  | 17.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak-Konalga karayoluna 5 köprü inşa ediyor.Yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan köprü ve sanat yapılarını da Van’a kazandıran Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak’ta 5 yeni köprü inşa ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak-Konalga karayoluna 5 köprü inşa ediyor.
Yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan köprü ve sanat yapılarını da Van’a kazandıran Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak’ta 5 yeni köprü inşa ediyor. Çatak ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Sırmalı, Dokuzdam, Konalga, Narlı, Sugeldi mahallelerinin yapımı devam eden yeni karayoluna 10 metre genişliğinde köprüler yapıyor. Yeni yol ve köprü yapımını takip etmek için bölgeye giden Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş ve AK Parti Çatak İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kumcu incelemeler de bulundu. Çatak’ın Zeril bölgesinde yeni açılacak yolun eski yoldan 22 kilometre daha kısa olacağını kaydeden Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş, ayni güzergâh üzerinde 5 büyük köprü inşa ettiklerini belirtti.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’da kısalacak yol sayesinde birçok sıkıntının giderileceğini kaydederek büyükşehir belediyesine teşekkür etti. Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ise "Çatak Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız ve ilgili daire amirleri ve müdürlerimizle Zeril Deresi üzerinde bulunan yolda incelemelerde bulunduk. İnşallah yeni yolumuz tamamlandığında mahallerimize ulaşım hem kısalacak hem de daha güvenli hale gelmiş olacak. Ben Çatak halkı adına Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’e ve Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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