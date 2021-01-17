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Van caddeleri sessizliğini kuruyor

17.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6’ıncı haftasında da Van sessizliğini kuruyor.Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6’ıncı haftasında da Van’ın cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6’ıncı haftasında da Van sessizliğini kuruyor.
Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6’ıncı haftasında da Van’ın cadde ve sokakları boş kaldı. Cuma saat 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak. Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluğun en fazla olduğu cadde ve sokaklar, sadece kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Genel olarak vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlenirken, cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

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