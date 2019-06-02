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Van’da 2. Lig coşkusu

FUTBOL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde rakibini mağlup ederek TFF 2. Lig'e çıkması kentte coşkuyla kutlandı.

Van’da 2. Lig coşkusu

Van Büyükşehir Belediyespor, 24 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Eryaman Stadyumunda, Esenler Erokspor ile TFF 3. Lig Play-Off karşılaşmasında rakibini 2-1 yenerek, TFF 2. Lig'e yükselmişti. Van Büyükşehir Belediyesporun play-off başarısı kentte büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Bunun üzerine Van Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu kutlama programını Atatürk Stadyumunda büyük bir coşkuyla yaptı.

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Akşam saatlerinde başlayan programda kutlamaların yapılacağı şehir stadyumuna gelen Van Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu ve futbolcular kupayla alana giriş yaptı. Burada siyah-kırmızılı taraftarın tezahüratlarıyla karşılaşan yönetim kadrosu ve futbolcular, tek tek platforma çıkarak taraftarı selamladı. Büyükşehir Belediyesporun şampiyonluk kutlamalarında Vanlı taraftar büyük mutluluk yaşadı.

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'VANSPOR İLE SÜPER LİG'E KADAR GİDELİM'

Kutlama öncesi bir konuşma yapan Van Büyükşehir Belediyspor Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yenitürk, Vanspor ile Süper Lige kadar gitmeyi hedeflediklerini belirtti. 10 yıldan sonra Van’a şampiyonluk getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yenitürk, "Van’ımızın şampiyonluklara susadığı meydandadır. Şampiyonluğu kutladığımız bugüne kadar Van’ımızda bu heyecanı hep yaşıyoruz. Bir memleketin ekonomisine katkı sunmak için futbola ihtiyacı vardır. Bu memleketin Vanspora ihtiyacı vardır. Biz istiyoruz ki, Vansporla Süper Lig'e kadar gidelim. Süper Lige gittiğimiz zaman Vansporun bu memlekete katkısı yüzde 100 olacaktır. Şu an 2. Ligteyiz. Zeminimizi sağlam oluşturup Vansporu 1. Lige, oradan da Süper Lige çıkarmalıyız" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından şampiyonluk kutlamaları, futbolcuların taraftarla buluşması ve yerel sanatçıların konseriyle geç saate kadar devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Van Büyükşehir Belediyespor TFF 3. Lig 2. Grup tff 2. lig

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