Van de Beek, Real Madrid’in radarında

Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ajax´ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek’i yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Zinedine Zidane’ın orta sahada başka öncelikleri olsa da Hollandalı da bu mevki için Madrid ekibinin transfer listesinde yer alıyor.
23 yaşındaki yıldız bu sezon Ajax formasıyla 37 maçta 10 gol ve 10 asist üretti.
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