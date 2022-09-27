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Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

27.09.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

Van'da 2011 yılında meydana gelen deprem sonrasında cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 2011 yılındaki deprem sonrasında cezaevinden firar eden hükümlünün İran'dan Van'a geldiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D, ekiplerin takibi sonucu Başkale ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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