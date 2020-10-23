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Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı

VAN HABERLERİ  | 23.10.2020 09:51 | Son Güncelleme

Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Sağlam, öğretmen, öğrenciler ve aileleri, Seyyit Muhammed Mezarlığı'na geldi.

Depremde hayatını kaybeden öğretmenler için dua eden Sağlam ve beraberindekiler, mezarlara gül bıraktı.

Sağlam, AA muhabirine, 23 Ekim 2011'deki depremde 604 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Yaşamını yitirenlerden 63'ünün öğretmen olduğunu ifade eden Sağlam, "Depremde okulumuzun müdür yardımcısı Mehmet Murat İşler de hayatını kaybetti. Okulumuza büyük emekler vermiş bir arkadaşımızdı. Çalıştığı dönemde yetiştirdiği öğrenciler, şimdi öğretmen oldu." dedi.

Öğretmen Maşallah Akkuş da "Değerli hocamızın kabrini ziyaret ettik. Öğrencilerle dualarımızı ettik, hatim verdik. Allah hepsine rahmet eylesin. Rahmetli hocamızın bıraktığı yerden Allah nasip ederse biz devam edeceğiz. Onun öğrencileriydik. Onun yolunda ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

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