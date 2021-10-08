Van der Wiel'den gündeme bomba gibi düşen Aziz Yıldırım itirafı

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayarak hayal kırıklığı yaratan Gregory Van Der Wiel, sarı-lacivertlilerde geçirdiği günlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NEREDEYSE HAYATIM PAHASINA BU KARARI VERMEK ZORUNDAYDIM"

Asist Analiz'in haberine göre; CONVO Talkshaw adlı YouTube kanalına konuşan 33 yaşındaki sağ bek, sarı-lacivertlilerde forma giydiği dönem hakkında "Fenerbahçe'de geçirdiğim bir yılın ardından takımdan ayrılmak istedim. Eşim hamileydi. Türkiye'de başkan tarafından tehdit edildim. Dolayısıyla oradan ayrılmalıydım. Neredeyse hayatım pahasına bu kararı vermek zorundaydım." ifadelerini kullandı.



