Van Dijk'ın kankası Ömer Bayram devrede! O transfer için olay açıklama

2018-2022 yılları arasında Galatasaray forması giyen Ömer Bayram, sarı-kırmızılıların gündemine gelen Virgil van Dijk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor’a konuşan Bayram, hem yakın arkadaşı hem de çocukluk dostu olan Hollandalı yıldızın Galatasaray’a transfer ihtimaline dair samimi ifadeler kullandı.

“VAN DIJK’I GAZA GETİRMEK İSTİYORUM”

Galatasaray’ın artık dünya yıldızları için önemli bir adres haline geldiğini söyleyen Ömer Bayram, transfer iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Biz aramızda zaten konuşuyoruz ama şu an benim bir şey söylemem hem van Dijk hem de Galatasaray için doğru olmaz. Galatasaray öyle bir döneme girdi ki alamayacağı oyuncu yoktur. Van Dijk da bunlardan bir tanesidir. Buraya gelmesini hem bir taraftar hem de bir arkadaşı olarak çok isterim. Bu yüzden onu gaza getirmek istiyorum zaten"

AYNI MAHALLEDE BÜYÜDÜLER

Virgil van Dijk ile yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu anlatan Bayram, ikilinin aynı mahallede büyüdüğünü belirtti. Çocukluk dönemlerinden itibaren birlikte vakit geçirdiklerini ifade eden eski futbolcu, dostluklarının saha dışına da uzandığını söyledi.

'BİRLİKTE BULAŞIK YIKADIK'

Ömer Bayram, van Dijk ile gençlik yıllarında aynı iş yerinde çalıştıklarını da anlattı. İkili arasındaki bağın çok eskiye dayandığını dile getiren Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumuz beraber geçti. Aynı semttendik. Sokakta top oynayarak büyüdük. İlk kez birlikte bir iş yerinde çalıştık. Bir restoranda beraber bulaşık yıkadık"