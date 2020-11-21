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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetler titizlikle yürütülüyor

VAN HABERLERİ  | 21.11.2020 17:20 | Son Güncelleme

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs salgınına rağmen sağlık hizmeti titizlikle yürütülüyor.Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs önlemleri kapsamında sağlık hizmetleri eksiksiz ve güvenli bir şekilde yürütülüyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetler titizlikle yürütülüyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs salgınına rağmen sağlık hizmeti titizlikle yürütülüyor.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs önlemleri kapsamında sağlık hizmetleri eksiksiz ve güvenli bir şekilde yürütülüyor. Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik öncülüğünde yürütülen çalışmalar, hasta ve hasta yakınlarının da takdirini topluyor. Açıklamalarda bulunan Başhekim Çelik, "Sabah 07.00 ila 08.00 arası hasta muayenesi, 16.00-21.00 saatleri arasında ise ameliyatlar yapıyorum. İhtiyaç halinde belki gece 22.00-23.00 arası ameliyatlara gireceğim. Bunu göreve gelirken planlamıştım, çok şükür uygulamaya muvaffak olduk. Mesai içinde ve dışında bir gün önceden belirlenen hastalara bakmaya devam edeceğim. Amacım, hekimlerin yükünü hafifletmek ve hastalara sağlık hizmetini hızlı şekilde sunmaktır” dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetler titizlikle yürütülüyor

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