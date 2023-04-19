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Van Emniyet Müdürlüğü 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntılarını açıkladı

19.04.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda, biri "Terör Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan iki teröristin 2 uzun namlulu silah, çok sayıda el bombası, glock marka tabanca, susturucu ve bu silahlara ait mühimmatlarla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, Erciş ilçesi kırsalında 1'i "Terör Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin detayları açıkladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, 15 Nisan'da PKK'lı teröristlerin olası geçiş güzergahlarına fotokapan yerleştirdiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu esnada silahlı bir örgüt mensubunun dürbünle ekipleri gözetlediği, başka bir örgüt mensubunun ise sızma girişiminde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 'teslim ol' çağrısında bulunulmuş, İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte bölgeye İHA, SİHA ve zırhlı araç yönlendirilmiştir. Teröristlerin kaçarak Erciş ilçesi Yankıtepe mezrasındaki bir ahıra saklanmaları üzerine köyde bulunan vatandaşlarımızın zırhlı araçlarla güvenli bölgeye tahliye edilmesinin ardından 16 Nisan'da operasyon gerçekleştirilmiştir."

Teröristlerin, ekiplerin teslim olmaları yönündeki çağrılarına silahla karşılık verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örgüt mensupları Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzün başarılı operasyonu neticesinde üzerlerinde bulunan 2 uzun namlulu silah, çok sayıda el bombası, glock marka tabanca, susturucu ve bu silahlara ait mühimmatlarla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan incelemelerde etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından birinin 'Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan sözde 'Serhat eyalet sorumlusu' S.A. ve O.A. olduğu anlaşılmıştır. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde her türlü terör olayını önlemeye ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

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Van terörist silah mühimmat

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