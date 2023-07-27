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Van Gölü, arıtma tesisleriyle kirlilikten korunacak

27.07.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünce ilçelerde faaliyete geçirilecek İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ile Van Gölü kirlilikten korunacak.

Van Gölü, arıtma tesisleriyle kirlilikten korunacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı" kapsamında gölün gelecek nesillere daha temiz ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.

Göl ve havzasının korunması amacıyla VASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince 6 ilçede yapımına başlanan arıtma tesislerinde inşaat çalışmaları sürüyor.

Gürpınar ilçesinde 58 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesiste, ileri biyolojik arıtma teknolojileri kullanılıyor.

Yaklaşık 31 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek tesisle, ilçedeki atık su sorunu bu yıl itibarıyla sona erecek.

Tesisin birinci kademede 2035, ikinci kademede ise 2050'ye kadar ilçenin arıtma ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

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