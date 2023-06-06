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Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapılacak

06.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü kıyısına 16 kilometrelik sahil yolu yapacaklarını, 1100 dönümdeki rekreasyon çalışmasıyla kent sakinlerinin aileleriyle güzel zaman geçirebileceği mekanlar oluşturacaklarını belirtti.

Balcı, Edremit ile Tuşba ilçeleri arasında yürütülen "Sahil Yolu Projesi" ve 1100 dönümde yürütülen rekreasyon çalışmalarını denetledi.

Görevlilerden bilgi alan ve çalışanlara kitap dağıtan Balcı, gazetecilere, 10 kilometresi tamamlanan sahil yolunu 16 kilometreye çıkararak Van-Erciş kara yoluna bağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sahil Yolu Projesi'nin Van için çok önemli olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"1100 dönümlük alanda rekreasyon çalışması yürütüyoruz. Aynı zamanda Van Gölü'nde dip çamuru temizliği yapıyoruz. Van Gölü, sadece Van'a ait bir değer değil, Türkiye'ye hatta bütün insanlığa ait, atalarımızdan miras aldığımız, çocuklarımıza bırakmak zorunda olduğumuz bir değer. Projeyle Van Gölü'nden daha çok yararlanmış olacağız. Sahil yolunu yaptığımız 1100 dönüm rekreasyon alanını sonbaharda bitirmiş olacağız. Burası çok büyük bir kültürel ve turistik cazibe merkezi olacak. Alanda spor, sosyal donatı, çocuk oyun alanı, bisiklet yolları, yürüyüş alanları olacak. Aileler, doya doya Van Gölü'nün güzelliklerinden yararlanmış olacak."

Sahil yolunun yanı sıra çevre yolunda çalışmaların sürdüğünü anlatan Balcı, "Sahildeki yol, alternatif bir güzergah ama asıl hedefimiz Vanlıları ve çevre illerde yaşayan vatandaşları Van Gölü'nün güzelliği ve zenginliğiyle buluşturmak. Tarihi Van Kalesi, yanında bulunan Hüsrev Paşa Camisi ve diğer tarihi yapıların restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Eski Van Şehri'ni ayağa kaldırma projemiz devam ediyor. Bunlar birleştiği zaman buranın turizm ve kültür anlamında büyük bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van sahil yolu

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