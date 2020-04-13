Van Gölü sahillerinde 100 ton atık çöp toplandı

Van’ın Edremit Belediyesi, Van Gölü sahillerinde başlattığı temizlik kampanyası kapsamında 100 ton gübre ve çöp atığı topladı.

Korona virüs salgını ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla kamuoyunun takdirini alan Edremit Belediyesi, rutin faaliyetlerinin yanı sıra Van Gölü ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla da temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü’ne atılan atıkların bahar aylarının gelişi ile çirkin görüntüsünün yanı sıra çevreye de kötü kokular yayılmasına neden olan sahili çöplerden arındırdı. Lalapaşa Parkı ve Eminpaşa Mahallesi sahilinde başlatılan temizlik çalışmasında 100 ton çöp toplandı.

Sahillerde çöp ve hayvansal atıklar yoğunlukta

Çöplerin yanı sıra hayvansal atıkların da yoğunlukta olduğu sahilde oluşan görüntü kirliliği gözlerden kaçmazken, çevreye ve Van Gölü’ne sahip çıkılmadığı da bir kez daha ortaya çıktı. Bahar ayları ile birlikte başlayan vektörle mücadele için de büyük önem arz eden kirliliğin önlenmesi konusunda 7/24 mücadele eden Edremit Belediyesi ekipleri, sahili baştan sona çöplerden arındırdı. Yaklaşık 100 ton gübre ve çöp atığı toplanırken, çöpler belediye araçlarıyla çöp depolama merkezine taşındı.