Van Gölü sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü'ne akın ediyor.

Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden Van Gölü, havaların ısınmasıyla vatandaşların uğrak mekanı oldu.

Kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, sahilerde yoğunluk oluşturdu.

Ahlat ilçesinde de sahile akın eden vatandaşlar, hem yüzüyor hem su oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Vatandaşlardan Deniz Balaman, Van Gölü'nün eşsiz güzelliğe sahip kıyılarında güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Van Gölü'nde yüzme sezonunun başladığını dile getiren Balaman, "Herkesi su sporları, yüzme, dalış, su altındaki ve üstündeki eşsiz güzelliği ile Van Gölü sahillerine bekliyoruz." dedi.

Batman'dan gelen Veysi Özmen de suyunun sodalı olmasından dolayı Van Gölü'nde yüzmeyi tercih ettiklerini belirterek, gölün bölgeye ayrı bir güzellik kattığını aktardı.

