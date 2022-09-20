YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Gölü'nde 32,2 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi

Van Gölü'nde 32,2 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi

20.09.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan'ın ekibiyle yürüttüğü çalışmada, dikitlerin oluşumunu sağlayan ve dipten gelen tatlı su çıkışları da kayıt altına alındı - Ceylan: - "Şu anda Van'da, dünyada kayıt altına alınan ve belgelenen en büyük mikrobiyalit bu"

MESUT VAROL - Van Gölü'nün Altınsaç bölgesinde Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından 32,2 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi.

Daha önce aynı bölgede ekibiyle yürüttüğü çalışmalarda 23 metre uzunluğunda dikitleri tespit eden Ceylan, bu kez de 32,2 metre uzunluğundaki mikrobiyalitin (dikit) yanı sıra bunların oluşumunu sağlayan ve dipten gelen tatlı su çıkışlarını da kayıt altına aldı.

Ceylan, AA muhabirine, "Van Gölü mercanları" dedikleri mikrobiyalitlerin göldeki ekosistem açısından önemli olduğunu söyledi.

Altınsaç bölgesinde 3 yıl önce yürüttükleri çalışmalar sırasında 23 metre uzunluğunda mikrobiyalit bulduklarını anlatan Ceylan, aynı bölgede ve Van Gölü'nün birçok noktasında çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin eğitim dalışı sırasında söz konusu mikrobiyalitin fark edildiğini belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Bu durumdan haberdar olunca bölgeye gelerek çalışma yürüttük. Göle daldığımızda ekip olarak yeni bir keşfe daha imza attık. Dip noktası 32,6 metre olan, yüzey aralığı farkını çıkardığımızda 32,2 metre boyunda yeni mikrobiyaliti kayıt altında aldık. Şu anda Van'da, dünyada kayıt altına alınan ve belgelenen en büyük mikrobiyalit bu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçlarının eğitim dalışları sırasında rastlanılan mikrobiyaliti, Van Diving Edremit Dalış Okulu eğitmenleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel ile görüntüleyerek tarihe bir iz düştük. Yüzeyde 23 derece olan su sıcaklığı dipte 6 derece olarak bilgisayarımıza kayıtlandı."

- "Van'a çok büyük katkısı olacak"

"Su altı peribacaları" olarak adlandırılan mikrobiyalitlerin oluşumuyla ilgili bilgiler veren Ceylan, bu yapıların yaşayan organizmalar olduğunu vurguladı.

İnsanların mikrobiyalitleri taş zannedebildiğini kaydeden Ceylan, "Taş olsa büyüyemez. Buna 'Van Gölü mercanları' diyoruz. Bunlar büyüyen canlılar ve Van Gölü için çok önemli. Mikrobiyalitler dünyada da çok önemi. Birçok ülkede kayıt altına alındı ama Türkiye'de mikrobiyalitlerin olduğu tek yer Van Gölü. İnsanlar için bu cazip. İçlerinden tatlı su kaynakları çıkıyor, bunları da görüntüledik. Bu tür şeyler bizi heyecanlandırıyor. Bu gelişmeden sonra dalış için çok sayıda insan buraya gelecek. Bu da Van için büyük bir katkı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "İyilik Treni"nin Van'dan Pakistan'a uğurlanması töreninde konuştu:Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "İyilik Treni"nin Van'dan Pakistan'a uğurlanması töreninde konuştu:
Gaziler ve şehit yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldiGaziler ve şehit yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldi
Kırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiKırşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van Mikrobiyalit

Van Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:23
Sabah
05:45
Öğle
12:05
İkindi
15:32
Akşam
18:15
Yatsı
19:32

Van Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Salı

Van Eczanesi
Ipekyolu
Yiğit Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Kışla Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.