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Van Gölü'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel dalış gerçekleştirdiler

01.11.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Van Gölü'ne özel dalış gerçekleştirerek mikrobiyalitleri görüntüledi.

Ceylan ve ekibi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Reşadiye köyü yakınlarında dalış gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Van Diving Dalış Okulu dalgıçlarının da katıldığı etkinlikte, gölün derinliklerindeki mikrobiyalitler (dikit) de kayıt altına alındı.

Suyun altında "Cumhuriyet'in 100. Yılında Azim ve Kararlılıkla" yazılı pankart açan Ceylan ve ekibi, Akdamar Adası'nı da fotoğrafladı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK MİKROBİYALİTLERİ BURADA"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, Van Gölü'nde Cumhuriyet'in 100 yılına özel bir dalış gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Van Gölü'nün doğal güzellikleriyle ülkenin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Ceylan, "Cumhuriyet coşkusu ülkemizin dört bir yanında yaşanıyor. Biz de bu coşkuya su altında eşlik etmek istedik. Bu kapsamda çok özel bir yer tercih ettik. Ülkemizin en doğusundaki nadide güzelliklerden biri olan Van Gölü'ndeyiz. Burada özel bir dalış gerçekleştirdik." dedi.

Van Gölü'nün bölge için önemine değinen Ceylan, şunları kaydetti:

"Van Gölü'ne her gelişimde heyecanlanıyorum. Derinliklerinde hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sır bulunmakta. Her dalışımızda da bu sırları görme fırsatı buluyoruz. Dalış yaptığımız noktada da su çok kaliteli. Burada özel yapı dediğimiz mikrobiyalitler var. Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri burada. Bugün de bu özel yapılara dalış yaptık. Büyük keyif aldık. Gerçekten ülkemiz, ekosistemi ve güzellikleriyle çok nadir bir coğrafya. Doğusuyla batısıyla eşsiz güzelliğe sahip. Cumhuriyet'imizin 100. yılında bu güzellikleri korumak bizlerin en temel vazifesi."

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Van Mikrobiyalit

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