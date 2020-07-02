YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarına ara verildi

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarına ara verildi

VAN HABERLERİ  | 02.07.2020 16:44 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarına ara verildi

Van'da, 5 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için başlatılan çalışmaya bugün de devam edildi.

Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 tekne, 2 jandarma botu, su altı görüntüleme cihazlarıyla 2 kilometre karelik alanda arama yaptı.

Tekneye ait bir ize rastlamayan ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalara yarın devam edilmek üzere ara verdi.

- Olay

27 Haziran'da Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, 6 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Van Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
02:50
Sabah
04:40
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:41
Yatsı
21:23

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Arjin Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Van'da sele kapılan 74 koyun telef oldu

Van'da sele kapılan 74 koyun telef oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.