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Van Gölü'nde kaybolduğu ihbar edilen teknenin aranmasına devam ediliyor

VAN HABERLERİ  | 02.07.2020 14:02 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde kaybolduğu ihbar edilen teknenin aranmasına devam ediliyor

Van'da, 5 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yapılan ihbar sonrası Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, havadan ve gölden çalışma yürütüyor.

Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede yapılan arama çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Komutanlığı ekipleri, sonar ve ROW cihazlarıyla su altını tarıyor.

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