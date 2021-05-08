Van Gölü'nden üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali hem havadan hem karadan korunuyor

Gölde ve akarsularda botlarla sürekli devriye gezen jandarma ekipleri, bir yandan da göle kıyısı olan yerleşim yerlerindeki vatandaşları balığın korunması için bilinçlendiriyor.

İnci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi, akarsu yatakları, avlanmaya müsait alanlar ile güzergahları sürekli gözetim altında tutan 47 kişilik jandarma ekibi, ulaşılması güç noktaları da dronelerle denetliyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Edremit Bot Komutanlığı ve koruculardan oluşan güvenlik güçleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen, önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışırken görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için yoğun mesai yapıyor.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.

MESUT VAROL - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince jandarma ekiplerince sıkı tedbirlerle korunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri de balık satışının yapıldığı iş yerlerini denetleyerek kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışıyor.

- "Kaçak avcılara göz açtırılmıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, jandarma ekiplerinin balığın korunması için seferber olduğunu söyledi.

Hem havadan hem de karadan çalışma yürütüldüğünü anlatan Görentaş, "Av yasağı öncesinde Valilik koordinesinde bütün birimlerin katılımıyla toplantılar yaptık ve kararlar aldık. Bu kararlar doğrultusunda da ekipleri oluşturduk. Planlamaya göre, jandarma, emniyet ve ilçe müdürlüklerimize 11 araç tahsis ettik. Hem jandarma hem de diğer ekiplerle denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." şekline konuştu.

Av yasağı döneminde inci kefalinin avlanmaması, satılmaması ve tüketilmemesi konusunda iyi bir duyarlılık oluştuğunu ifade eden Görentaş, ekiplerin koordineli çalıştığını, jandarmanın göçün yaşandığı bütün noktalarda 24 saat devriye görevi yaptığını vurguladı.

Dronelerle havadan da denetimlerin yapıldığını aktaran Görentaş, "Kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Yakalanan balıklar canlıysa suya bırakılıyor. Kaçak avcılıkta azalma olduğunu gözlemliyoruz. Bunda denetimlerin etkisi olduğunu düşüyoruz. Nitekim balığın hem boyunda hem de popülasyonunda da artış var." dedi.