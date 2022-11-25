Van Gölü'nün zemininden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla başlatılan proje sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda bir yılı aşkın süredir yürütülen proje kapsamında gölün zemininde 615 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan birinci etaptaki çalışmaların yüzde 90'ını tamamlayan ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 15 Temmuz Parkı arasındaki ikinci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki üçüncü etapta da temizliğe başladı.

50 iş makinesi ve 65 personelle yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor.

