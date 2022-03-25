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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 176 yerleşim yerinin yolu kapandı

25.03.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 176 yerleşim yerinin yolu kapandı

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 176 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 47 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 7 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 64 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme ve yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşullarından dolayı 58 köye ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Bu bölgelerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Yentür, kardan kapanan yolları en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını belirtti.

Muş Belediyesi ekipleri de ana cadde, ara sokak ve kaldırımlarda biriken karları temizleyerek kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

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