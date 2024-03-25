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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 234 yerleşim yerinin yolu açıldı

AA AA
25.03.2024 11:28
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu ulaşımın sağlanamadığı 317 yerleşim yerinden 234'ünün yolu açıldı.

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi sonucu ulaşımın sağlanamadığı 145 mahalle ve mezra yolundan 88'i açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 57 yolda çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar nedeniyle önceki gün kapanan 6 köy ve 15 mezra yolundan 16'sı karla mücadele ekiplerince açıldı.

Kapalı 5 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, Merga Bütan Kayak Merkezi ve Durankaya beldesi yolunda genişletme çalışması yürütüyor.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar ve tipiden dolayı kapanan 87 köy yolundan 66'sının açıldığını ifade etti.

Kurtkan, ekiplerin 21 köy yolunu açmak için çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, önceki gün kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 64 köy yolunun, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu açıldığını belirtti.

Yentür, ekiplerin sahada yol genişletme çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

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Van kar büyükşehir belediyesi

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