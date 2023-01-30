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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 877 yerleşim biriminin yolu açıldı

30.01.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele ekipleri, dünden bu yana olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 1028 yerleşim biriminden 877'sinin yolunu açtı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün kapanan 345 mahalle yolundan 297'si açıldı.

Tüm ilçelerde karla mücadele eden ekipler, kalan 48 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde de belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı, biriktirdikleri karları, iş makineleriyle kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıdı.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Erciş'te, fotoğraf tutkunları, sahil bandında oluşan güzel manzarayı görüntüledi, vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

Evrensel Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Ali Dağer, bu zamana kadar ilçeye kar yağmamasından endişe duymaya başladıklarını belirtti.

Yağışın başlamasının herkesi memnun ettiğini belirten Dağer, "Kar yağdı ve biz de coşkuyla doğaya çıktık. Doğadaki eşsiz manzarayı fotoğraflayarak arşivimize ekledik. Bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak ilçemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz." dedi.

HAKKARİ

Kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde kar, iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kapanan 176 köy ve mezra yolundan 137'sinin yolu açıldı.

Kent genelinde kapalı olan 6 köy ve 33 mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizle çalışması yürütüyor.

BİTLİS

Bitlis'te karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, dünden bu yana 234 yerleşim biriminin yolunu açtı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 48 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti.

Kurtkan, kalan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Belediye ve karayolları ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

MUŞ

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan 225 köy yolundan 209'unu açan ekipler, kalan 16 yolda çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 100 personel 58 iş makinesiyle, vatandaşların mağdur olmaması için mesai yapıyor.

Merkeze 54 kilometre uzaklıktaki Bostankent grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, yoğun sise rağmen bölgedeki köy yollarını açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 16 köy yolunun kapalı olduğunu ifade ederek, kısa zamanda bu yolları açacaklarını söyledi.

Ekip şefi Tolga Akaydın ise "İl Özel İdaresi ekipleri olarak 7 gün 24 saat esasına göre yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa sürede bütün köy yollarını açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gündoğan köyü sakinlerinden Maşallah Tanrıkulu da bu yıl kuraklığın etkili olduğunu bildirerek, "Devletimiz, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri gelip yolumuzu açtılar. Biz de araçlarımızı çıkarmak için kapımızın önündeki karları temizliyoruz. Bu yıl kar yoktu, yağmasına sevindik. Kar berekettir. Dünden beri yolumuz kapalıydı, ekiplere teşekkür ederiz." dedi.

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