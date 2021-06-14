Van, Hakkari ve Bitlis'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'da, Valilik bahçesinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu tarafından konser verildi.

Törenin ardından Yiğit ve beraberindekiler, Bilmez'i makamında ziyaret etti.

- Hakkari

Hakkari Valiliği önündeki törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdür Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ersalı, jandarma personeli ve güvenlik korucuları katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutan Yardımcı Albay Nuri Serkant Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kara, beraberindekiler Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.



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