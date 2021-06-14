YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van, Hakkari ve Bitlis'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Van, Hakkari ve Bitlis'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari ve Bitlis'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'da, Valilik bahçesinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu tarafından konser verildi.

Törenin ardından Yiğit ve beraberindekiler, Bilmez'i makamında ziyaret etti.

- Hakkari

Hakkari Valiliği önündeki törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdür Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ersalı, jandarma personeli ve güvenlik korucuları katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutan Yardımcı Albay Nuri Serkant Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kara, beraberindekiler Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu "koruma eylem planı"yla çözülecekVan Gölü'ndeki kirlilik sorunu "koruma eylem planı"yla çözülecek
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Van

Van Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:06
Akşam
19:39
Yatsı
21:21

Van Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazartesi

Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Engın Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Gürbüz Eczanesi
Ercis
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.