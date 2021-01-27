Van, Hakkari ve Muş için kar uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari ve Muş için kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, geceden itibaren Van, Hakkari ve Muş'un güneyinde karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, doğu ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Bitlis'te 3, Hakkari'de 1 ve Muş'ta sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

