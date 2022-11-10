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Van, Hakkari ve Muş'ta "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı

10.11.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari ve Muş'ta, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iş birliğinde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.

Van, Hakkari ve Muş'ta "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı

Van'da Aişe-i Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdunda yapılan tatbikata, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, canlı bağlantı ile katıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve öğrenciler, senaryo gereği alarmla beraber bulundukları sınıflarda masaların altına çökerek, korunmaya çalıştı.

Ardından dışarı çıkan Balcı ve öğrenciler, toplanma yeri olarak belirlenen noktada bir araya geldi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Balcı, Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde 40 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Balcı, "Allah bu gibi afetlerden milletimizi, devletimizi ve ilimizi korusun. Bugün burada 30 binada, yaklaşık 8 bin 900 öğrenci ve 500 personelin katılımıyla deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de eş zamanlı yapıldı. Yaklaşık 800 bin kişi katıldı. Tatbikat başarılı bir şekilde yapıldı. Memleketimiz deprem kuşağında. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.

HAKKARİ

Hakkari'de Merzan Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumunda tatbikat düzenlendi.

AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, Kızılay ekipleri ve öğrenciler, sirenin çalmasıyla bulundukları alanlarda "çök, kapan, tutun" hareketini yaptı, ardından tahliye edilerek toplanma alanına alındı.

Kızılay tarafından katılımcılara çorba ikramıyla sona eren tatbikata, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt da katıldı.

MUŞ

Muş'ta gerçekleştirilen tatbikat öncesinde AFAD uzmanları tarafından Danişmendgazi, Sultan Alparslan, Müştakbaba ve Malazgirt yurtlarında kalan öğrenciler bilgilendirildi.

Daha sonra başlayan tatbikatta, sirenin çalmasıyla yurtlardaki öğrenciler masa ve sıraların altında korunmaya çalıştı, daha sonra güvenli alana alındı.

Tatbikata AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yusuf Akkaya, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.

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