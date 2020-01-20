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  4. Van heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını birim birim gezdi

Van heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını birim birim gezdi

VAN HABERLERİ  | 20.01.2020 17:18 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Abdulahat Arvas, beraberindeki heyetle Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ziyaret etti.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi nedeniyle Ankara’da bulunan Edremit, Erciş, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Çatak, Bahçesaray belediye başkanları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünün de hazır bulunduğu yerel yöneticiler heyeti, Van Milletvekili ve Çevre Komisyon Üyesi Abdulahat Arvas ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof.

AK Parti Van Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Abdulahat Arvas, beraberindeki heyetle Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi nedeniyle Ankara’da bulunan Edremit, Erciş, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Çatak, Bahçesaray belediye başkanları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünün de hazır bulunduğu yerel yöneticiler heyeti, Van Milletvekili ve Çevre Komisyon Üyesi Abdulahat Arvas ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Mekansal Planlama Genel Müdürü, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü ve Çevre Yönetimi Genel Müdürünü ayrı ayrı ziyaret ederek Van ile ilgili görüşmelerde bulundular.
Yapılan görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Arvas, Van’ın tarihi, kültürel ve doğal değerler bakımından Türkiye’nin en zengin ve de en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için bugünden insanın ihtiyaç duyduğu ve şehirciliğin gerektirdiği yatırımlarla toplumsal değerleri koruyan ve yaşatan yeni bir planlama anlayışının ortaya konulması gerekmektedir. Bu gaye ile belediye başkanlarımız ile birlikte hemşehrilerimize daha etkin ve kaliteli bir hizmet sağlamak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim yöneticileri ile bir araya geldik. Genel müdürlerimize taleplerimizi ilettik. Kentimizle ilgili kendilerinin değerli görüşlerini dinledik. İmar uygulama çalışmaları devam eden Van çevre yolu ile ilgili ikinci etap inşallah şubat ayı içinde askıya çıkacaktır. Erciş kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimizin yaptığı çalışmaları Bakanlık ile paylaştık. Yaklaşık sekiz yıldır devam eden bu sıkıntının bir an evvel çözülmesini istedik. Toplumsal ve kurumsal talepler konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hassasiyetim devam edecek. Memleket ile ilgili projesi ve derdi olan herkesle Bakanlıkların kapısını aşındırmaya hazırım. Haftanın üç günü salı, çarşamba ve perşembe Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda asli görevim olan yasama faaliyetlerine katılıyorum. Diğer günler yani cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Van’da ve ilçelerimizde partimiz faaliyetlerine katılıyorum. Büyük bir azim ve gayretle hizmet etmeye çalışıyorum ve bundan büyük keyif duyuyorum” dedi.

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