Van Hooijdonk'tan Fenerbahçe ve Cocu yorumu

Pierre van Hooijdonk, Hollanda basınına Cocu tercihinin sürpriz olduğunu söylerken, Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe'de iyi bir fırsat yakalayacağını da söyledi.

Ülke basınına konuşan Hooijdonk sarı-lacivertli ekibin Cocu için fırsat olduğunu söylerken, ''Fenerbahçe büyük imkanları olan üst düzey bir kulüp. Cocu tercihi şaşırtıcı oldu ama bu Cocu için bir fırsat olabilir. O da bu fırsatı kullanmak istiyor. En doğal hakkı'' ifadelerini kullandı.

Cocu'nun Fenerbahçe'de çok şey kazanabileceğini de dile getiren Hooijdonk ''Geçen sezonu ikinci bitirmesine, kupa finalinde kaybetmesine rağmen Fenerbahçe adına kötü geçmedi. Phillip'in orada kazanacağı çok şey var'' dedi.

Cocu'yu Türkiye'deki bir konu hakkında da uyaran Hooijdonk ''Türkiye'deki ortam çok çılgın olabiliyor. Yani eğer 4 maç kaybederseniz, evinize gönderilebilirsiniz'' şeklinde konuştu.

PSV'DEN COCU İÇİN İLK AÇIKLAMA DA GELDİ

PSG'nin Genel Menajeri Toon Gerbrands, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Phillip Cocu hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Son Hollanda şampiyonu PSV'nin Genel Menajeri Toon Gerbrands, ''Fenerbahçe Cocu'yu istiyorsa, sözleşmesi olduğu için gelip bizden izin almak, anlaşma sağlamak zorunda'' şeklinde konuştu.

47 yaşındaki Hollandalı teknik direktörün PSV Eindhoven ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. (Sporx)

