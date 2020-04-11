Van kedileri koronavirüse karşı özenle korunuyor

MESUT VAROL - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altına alınan Van kedilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirler uygulanıyor.

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan YYÜ bünyesindeki Van Kedi Villası'ndaki kediler, salgına karşı özenle korunuyor.

Yılın ilk yavrularının da dünyaya geldiği merkezde, kedilerin kaldığı odalar sürekli dezenfekte ediliyor, mama kapları ve yatakları her gün düzenli olarak makinelerde 90 derecede yıkanıyor.

Maske ve eldiven takan görevlilerce temas kurulmadan beslenmeleri sağlanan kedilerin hijyenik ortamda kalmaları için tüm imkanlar kullanılıyor.

- "Hayvanların sağlığı açısından risk durumu yok"